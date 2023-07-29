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Шале с видом на море в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

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Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с бассейном
недорогая
элитная
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