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Квартиры с бассейном в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Корфу
75
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
28
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Xylokastro and Evrostina
19
Лутракион
14
Патры
11
Пиргос
10
Municipality of Corinth
9
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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 195,000
Квартира 3 спальни в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 350,000
Квартира 1 спальня в Laliotis, Греция
Квартира 1 спальня
Laliotis, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 146,000
Квартира 2 спальни в Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 156,900
Квартира 2 спальни в sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 145,000

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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