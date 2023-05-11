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Квартиры возле озера в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Municipality of Xylokastro and Evrostina
19
Лутракион
14
Патры
11
Пиргос
10
Municipality of Corinth
9
Municipal Unit of Patras
9
Municipality of Velo and Vocha
8
Municipal Unit of Xylokastro
8
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1 объект найдено
Квартира 6 спален в Analipsi, Греция
Квартира 6 спален
Analipsi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
€ 650,000

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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