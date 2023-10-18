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Квартиры
Квартиры в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
24
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
20
Municipality of Xylokastro and Evrostina
14
Лутракион
14
Municipality of Corinth
10
Municipal Unit of Xylokastro
7
Zakynthos Municipality
5
Закинтос
5
Коринф
5
Пиргос
5
Municipality of Ermionida
4
Municipality of Nafplio
4
Municipality of Sikyona
4
Municipality of Velo and Vocha
4
Municipality of Aigialeia
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Municipal Unit of Sikyona
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140 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Ermionida, Греция
4
159 м²
3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
€760,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
6
200 м²
3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Корфу, Греция
1
170 м²
1
Продается квартира площадью 170 кв.м в самом центре города Корфу! Квартира расположена на 3 …
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Агиа Элени, Греция
3
1
66 м²
1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
€91,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
4
104 м²
Квартира площадью 104 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
4
153 м²
3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
78 м²
5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
3
1
130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лутракион, Греция
2
2
76 м²
24/25
Квартира с полностью готовым современным ремонтом! Укомплектована мебелью и техникой. Ремон…
€120,120
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
6
2
138 м²
1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Chrisiida, Греция
4
2
116 м²
1
Продается квартира площадью 116 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
€220,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
42 м²
1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
52 м²
1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Municipality of Corinth, Греция
2
1
76 м²
2
A, Квартира 76 кв.м., 1 уровень, 2 этаж, в жилом районе, год постройки 1970, н / д, с видом …
€230,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kato Pavliana, Греция
3
1
71 м²
2/1
Продается квартира площадью 71 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже …
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Гувья, Греция
1
115 м²
1
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, рядом с метро
Виноградники, Греция
2
1
87 м²
Ampelokipi vetral of Athens apartment oif 87 sq.m. airy ground floor in very good condition …
€175,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
3
1
76 м²
1
Продается квартира площадью 76 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Виноградники, Греция
3
1
112 м²
For Sale -- Residential Froor apartment -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 112 Sq.m., 3…
€425,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Виноградники, Греция
3
1
96 м²
For Sale -- Residential Froor apartment -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 112 Sq.m., 3…
€312,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море
Acharavi, Греция
1
400 м²
1
Продается квартира площадью 400 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью
Виноградники, Греция
2
1
137 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 137 Sq.m., 2 Bedro…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Gefyra, Греция
1
600 м²
1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€980,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Dafnata, Греция
1
45 м²
1
Продаются 2 студии в районе Бенитсес. Квартиры 20 кв.м и 25 кв.м соответственно. Они состоят…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
3
1
127 м²
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
3
56 м²
1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
72 м²
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
3
215 м²
2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Chlomos, Греция
3
75 м²
3
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состои…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Триполис, Греция
3
235 м²
1
Продается квартира площадью 235 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€160,000
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Типы недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
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