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Жильё в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Municipality of Aigialeia
22
Municipality of Velo and Vocha
21
Municipality of Sikyona
18
Municipal Unit of Xylokastro
16
Municipal Unit of Diakopto
13
Municipal Unit of Sikyona
13
Municipal Unit of Velos
13
Municipality of Nafplio
11
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850 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ксилокера, Греция
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
€342,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Муниципалитет Лефкада, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Ионических островах. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€275,000
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Лефкада, Греция
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
€342,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 4
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
€760,500
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 170 кв.м в самом центре города Корфу! Квартира расположена на 3 …
€1,10 млн
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Kamara, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Kamara, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€105,000
Коттедж 2 спальни рядом с метро, с AirConditioning, с Airy в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни рядом с метро, с AirConditioning, с Airy
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 100 Sq.m., 2 Bedr…
€150,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kastania, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kastania, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 1/1
Продается 4-этажная вилла площадью 325 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€850,000
Квартира 2 спальни в Агиа Элени, Греция
Квартира 2 спальни
Агиа Элени, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
€91,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 114 м²
3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Таунхаус площадью 133 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной комнаты,…
€265,000
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с vid na gory в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с vid na gory
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м. на острове Корфу. Второй этаж состоит из гост…
€188,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Вилла имеет отличный вид на море и находится в районе Данилия.Продается 2-этажная вилла площ…
€580,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
2-этажная вилла площадью 250 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной с кухне…
€650,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальни, го…
€1,40 млн
Дом с vid na more в Муниципалитет Корфу, Греция
Дом с vid na more
Муниципалитет Корфу, Греция
Площадь 168 м²
Продается здание площадью 168 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. К недв…
€440,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
€280,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 179 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 104 м²
 Квартира площадью 104 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€160,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спал…
€950,000
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 6
Площадь 196 м²
2-этажная вилла площадью 196 кв.м на острове Корфу. Вилла полностью отремонтирована в 2017 г…
€550,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 220 м²
 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одн…
€1,25 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 180 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из: 4 спальных …
€2,50 млн
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 8
Площадь 300 м²
 Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€1,50 млн
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 8
Площадь 330 м²
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
€3,50 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Chalikounas, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Chalikounas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
€680,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000

Типы недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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