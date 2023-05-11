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Виллы с видом на море в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Ermionida
22
Municipal Unit of Kranidi
13
Municipality of Corinth
12
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
12
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Xylokastro and Evrostina
9
Коринф
9
Municipal Unit of Ermioni
7
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54 объекта найдено
Вилла 1 комната в Кинета, Греция
Вилла 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 5 спален в mertikaiika, Греция
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 5 спален в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Вилла 7 спален в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни в Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
Вилла 9 спален в Портохелион, Греция
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спален в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Вилла 1 спальня в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Вилла 4 спальни в Kefalas, Греция
Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 3 спальни в Petrothalassa Ermionis, Греция
Вилла 3 спальни
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
Вилла 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 3 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 1 спальня в Pisia, Греция
Вилла 1 спальня
Pisia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спален в mertikaiika, Греция
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
Вилла 4 спальни в kato karbeli, Греция
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 6 спален в kallithea, Греция
Вилла 6 спален
kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
Вилла 5 спален в dorouphi, Греция
Вилла 5 спален
dorouphi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,285,000
Продается восхитительная вилла, расположенная в одной из активно развивающихся областей Герм…
Вилла 1 комната в Портохелион, Греция
Вилла 1 комната
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
Вилла 6 спален в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни в dorouphi, Греция
Вилла 4 спальни
dorouphi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 5 спален в melissi, Греция
Вилла 5 спален
melissi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 6 спален в Agia Sotira, Греция
Вилла 6 спален
Agia Sotira, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 4 спальни в Перахора, Греция
Вилла 4 спальни
Перахора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 890,000
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 спальных …
Вилла 6 спален в Лутракион, Греция
Вилла 6 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
Вилла 5 спален в Thermisia, Греция
Вилла 5 спален
Thermisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 5 спален в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 3 спальни в Thermisia, Греция
Вилла 3 спальни
Thermisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 460,000
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 4 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни в Agii Anargyri, Греция
Вилла 4 спальни
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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