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Виллы с видом на горы в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Ermionida
22
Municipal Unit of Kranidi
13
Municipality of Corinth
12
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
12
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Xylokastro and Evrostina
9
Коринф
9
Municipal Unit of Ermioni
7
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38 объектов найдено
Вилла 1 комната в Кинета, Греция
Вилла 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 5 спален в mertikaiika, Греция
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 5 спален в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Вилла 7 спален в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни в Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 9 спален в Портохелион, Греция
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спален в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 1 спальня в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Вилла 4 спальни в Kefalas, Греция
Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 1 спальня в Pisia, Греция
Вилла 1 спальня
Pisia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спален в mertikaiika, Греция
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
Вилла 4 спальни в kato karbeli, Греция
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 7 спален в agios aimilianos, Греция
Вилла 7 спален
agios aimilianos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 1 комната в Портохелион, Греция
Вилла 1 комната
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
Вилла 4 спальни в dorouphi, Греция
Вилла 4 спальни
dorouphi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 5 спален в melissi, Греция
Вилла 5 спален
melissi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 6 спален в Agia Sotira, Греция
Вилла 6 спален
Agia Sotira, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 6 спален в Лутракион, Греция
Вилла 6 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
Вилла 5 спален в Thermisia, Греция
Вилла 5 спален
Thermisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 5 спален в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 3 спальни в Thermisia, Греция
Вилла 3 спальни
Thermisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 460,000
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 4 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни в Agii Anargyri, Греция
Вилла 4 спальни
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 1 комната в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
Вилла 4 спальни в kamari, Греция
Вилла 4 спальни
kamari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
Вилла 2 спальни в nikandreio, Греция
Вилла 2 спальни
nikandreio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 4 спальни в Рито, Греция
Вилла 4 спальни
Рито, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 2 спальни в Месини, Греция
Вилла 2 спальни
Месини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Вилла 5 спален в Laliotis, Греция
Вилла 5 спален
Laliotis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 840,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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