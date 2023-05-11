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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Виллы
Виллы с видом на горы в периферия Пелопоннес, Греция
Municipality of Ermionida
22
Municipal Unit of Kranidi
13
Municipality of Corinth
12
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
12
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Xylokastro and Evrostina
9
Коринф
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Municipal Unit of Ermioni
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38 объектов найдено
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Вилла 1 комната
Кинета, Греция
1
1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
6
1
1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8
3
1
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
10
7
1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6
4
1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
12
7
1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
11
5
1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
2
1
1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
5
3
1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 1 спальня
Pisia, Греция
2
1
1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
6
2
1
€ 1,500,000
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
6
2
1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 7 спален
agios aimilianos, Греция
8
4
1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 1 комната
Портохелион, Греция
1
1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
Вилла 4 спальни
dorouphi, Греция
6
4
1
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 5 спален
melissi, Греция
6
1
1
€ 640,000
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 6 спален
Agia Sotira, Греция
10
3
1
€ 1,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 6 спален
Лутракион, Греция
11
5
1
€ 1,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
Вилла 5 спален
Thermisia, Греция
6
5
1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 5 спален
Municipality of Ermionida, Греция
6
3
1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 3 спальни
Thermisia, Греция
4
2
1
€ 460,000
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни
agios aimilianos, Греция
6
3
1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни
Agii Anargyri, Греция
6
3
1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 1 комната
Municipality of Argos and Mykines, Греция
1
1
€ 800,000
Продается вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
Вилла 4 спальни
kamari, Греция
5
2
1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
Вилла 2 спальни
nikandreio, Греция
3
1
1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 4 спальни
Рито, Греция
6
3
1
€ 430,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
6
4
1
€ 670,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 2 спальни
Месини, Греция
4
2
1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Вилла 5 спален
Laliotis, Греция
6
3
1
€ 840,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
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