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Греция
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Виллы
Виллы в периферия Пелопоннес, Греция
Municipality of Ermionida
20
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
12
Municipal Unit of Kranidi
12
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Corinth
10
Municipality of Xylokastro and Evrostina
8
Коринф
7
Municipal Unit of Ermioni
6
Лутракион
4
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60 объектов найдено
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Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
8
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
5
2
220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
1
200 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€380,000
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Вилла 5 спален
Кинета, Греция
5
4
234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€610,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
9
3
3
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
7
6
2
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутра Ореас Еленис, Греция
10
7
675 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
5
3
245 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Sotirian, Греция
4
1
186 м²
1
Villa for sale in Archontiko, Avia of Messinia for 1.700.000€ (Listing No W4105). Another pr…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Кинета, Греция
4
4
600 м²
Код недвижимости: 1353 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, вилла общей площадью 600 м ², 3 уровня Мегара.…
€6,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с under construction, с under construction sea view detached house swimming pool ancient theater beach near athens peloponnese
Palea Epidhavros, Греция
6
3
1
Это исключительное свойство с волшебным видом расположено на склоне Неа Эпидавра и всего в 5…
€185,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Портохелион, Греция
11
5
1 100 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море
Municipality of Corinth, Греция
1
1 120 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кинета, Греция
2
1
120 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Petrothalassa Ermionis, Греция
5
3
200 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Святой Эмилий, Греция
6
2
292 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
2
1
378 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
2
210 м²
1
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Нижняя каракуль, Греция
6
2
484 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Перахора, Греция
1
500 м²
1
Выполненная в Cредиземноморском стиле вилла,уютно расположилась неподалеку от курортного гор…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Petrothalassa, Греция
6
4
1 000 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 1.000 кв.м на полуострове Пелопоннес,Порто Хели. Первый у…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
8
5
380 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Святой Эмилий, Греция
8
4
650 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Laliotis, Греция
5
4
384 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€750,000
1
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Douroufi, Греция
6
5
270 м²
1
Продается восхитительная вилла, расположенная в одной из активно развивающихся областей Герм…
€1,29 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Портохелион, Греция
1
350 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
€750,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Портохелион, Греция
11
4
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Douroufi, Греция
6
4
248 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
€990,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рис, Греция
6
1
250 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€640,000
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