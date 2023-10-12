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Виллы в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Ermionida
20
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
12
Municipal Unit of Kranidi
12
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Corinth
10
Municipality of Xylokastro and Evrostina
8
Коринф
7
Municipal Unit of Ermioni
6
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60 объектов найдено
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€380,000
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€610,000
Вилла 4 спальни в Корони, Греция
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
€1,30 млн
Вилла 7 спален в Каламата, Греция
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
€1,20 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
€750,000
Вилла 4 спальни в Sotirian, Греция
Вилла 4 спальни
Sotirian, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
Villa for sale in Archontiko, Avia of Messinia for 1.700.000€ (Listing No W4105). Another pr…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с Spalni в Кинета, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Кинета, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Код недвижимости: 1353 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, вилла общей площадью 600 м ², 3 уровня Мегара.…
€6,50 млн
Вилла 4 спальни с under construction, с under construction sea view detached house swimming pool ancient theater beach near athens peloponnese в Palea Epidhavros, Греция
Вилла 4 спальни с under construction, с under construction sea view detached house swimming pool ancient theater beach near athens peloponnese
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Это исключительное свойство с волшебным видом расположено на склоне Неа Эпидавра и всего в 5…
€185,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Цена по запросу
Вилла 1 комната с видом на море в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 1 комната с видом на море
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 120 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Цена по запросу
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кинета, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Petrothalassa Ermionis, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
€900,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном в Святой Эмилий, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,40 млн
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pisia, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 378 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€750,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Нижняя каракуль, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Нижняя каракуль, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€1,50 млн
Вилла 1 комната с furnishings, с патио в Перахора, Греция
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Перахора, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Выполненная в Cредиземноморском стиле вилла,уютно расположилась неподалеку от курортного гор…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Petrothalassa, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 1.000 кв.м на полуострове Пелопоннес,Порто Хели. Первый у…
€3,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kallithea, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€1,38 млн
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Святой Эмилий, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Laliotis, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Laliotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€750,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Douroufi, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Douroufi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается восхитительная вилла, расположенная в одной из активно развивающихся областей Герм…
€1,29 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Портохелион, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
€750,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€4,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Douroufi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Douroufi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
€990,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рис, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€640,000

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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