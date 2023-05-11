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Таунхаусы с бассейном в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Corinth
24
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
14
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
14
Коринф
10
Лутракион
9
Municipality of Sikyona
6
Municipal Unit of Assos - Lechaio
6
Municipal Unit of Sikyona
6
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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 2 спальни в xeropegado, Греция
Таунхаус 2 спальни
xeropegado, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 5 спален в Paralia, Греция
Таунхаус 5 спален
Paralia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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