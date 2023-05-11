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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на горы в периферия Пелопоннес, Греция
Municipality of Corinth
24
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
14
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
14
Коринф
10
Лутракион
9
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40 объектов найдено
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Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
5
1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
Таунхаус 4 комнаты
Лутра Ореас Еленис, Греция
4
1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уров…
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
4
2
1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
1
1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальни
Alepochori, Греция
4
1
3
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
Таунхаус 5 комнат
Кинета, Греция
5
3
€ 190,000
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
Таунхаус 3 спальни
Кинета, Греция
5
1
1
€ 275,000
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальни
Pisia, Греция
6
2
1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
9
5
4
€ 470,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 2 спальни
xeropegado, Греция
3
2
1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 2 спальни
Лутракион, Греция
3
1
1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 1 комната
Gerakas, Греция
1
1
€ 300,000
Предлагаются Вашему вниманию два таунхауса, общей площадью 140 кв.м. Каждый таунхаус состоит…
Таунхаус 2 спальни
Kato Assos, Греция
4
2
1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 5 спален
kallithea, Греция
7
4
1
€ 425,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 3 спальни
Mina, Греция
4
1
1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Таунхаус 5 спален
Paralia, Греция
6
5
1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
2
2
1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Таунхаус 3 спальни
Kato Assos, Греция
4
2
1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
5
3
1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 3 спальни
nerantza, Греция
5
2
1
€ 118,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 2 спальни
Kato Assos, Греция
3
3
1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
4
2
1
€ 235,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 4 спальни
melissi, Греция
7
2
1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 4 спальни
Kato Assos, Греция
6
3
1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 3 спальни
Kato Assos, Греция
5
2
1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 2 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
3
1
1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Таунхаус 4 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
5
1
1
€ 247,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
6
3
1
€ 530,000
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 4 спальни
pasio, Греция
5
1
1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 4 спальни
Нафплион, Греция
5
1
1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
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