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Таунхаусы с видом на горы в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Corinth
24
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
14
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
14
Коринф
10
Лутракион
9
Municipality of Sikyona
6
Municipal Unit of Assos - Lechaio
6
Municipal Unit of Sikyona
6
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40 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
Таунхаус 4 комнаты в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уров…
Таунхаус 3 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 1 комната в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальни в Alepochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
Таунхаус 5 комнат в Кинета, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кинета, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
Таунхаус 3 спальни в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальни в Pisia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 6 спален в Nea Tiryntha, Греция
Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
€ 470,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 2 спальни в xeropegado, Греция
Таунхаус 2 спальни
xeropegado, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 2 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 1 комната в Gerakas, Греция
Таунхаус 1 комната
Gerakas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Предлагаются Вашему вниманию два таунхауса, общей площадью 140 кв.м. Каждый таунхаус состоит…
Таунхаус 2 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Assos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 5 спален в kallithea, Греция
Таунхаус 5 спален
kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 425,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 3 спальни в Mina, Греция
Таунхаус 3 спальни
Mina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Таунхаус 5 спален в Paralia, Греция
Таунхаус 5 спален
Paralia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Таунхаус 3 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Assos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 3 спальни в melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 3 спальни в nerantza, Греция
Таунхаус 3 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 118,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 2 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Assos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 3 спальни в melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 4 спальни в melissi, Греция
Таунхаус 4 спальни
melissi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 4 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kato Assos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 3 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Assos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 2 спальни в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Таунхаус 4 спальни в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 247,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 4 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 530,000
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 4 спальни в pasio, Греция
Таунхаус 4 спальни
pasio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 4 спальни в Нафплион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Нафплион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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