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Жильё с бассейном в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Velo and Vocha
23
Municipal Unit of Assos - Lechaio
21
Municipal Unit of Xylokastro
19
Municipal Unit of Velos
18
Municipality of Sikyona
16
Municipality of Nafplio
14
Municipality of West Mani
11
Municipal Unit of Sikyona
11
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50 объектов найдено
Вилла 1 комната в Кинета, Греция
Вилла 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Коттедж 5 спален в Романос, Греция
Коттедж 5 спален
Романос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 494 м²
€ 1,300,000
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
Вилла 5 спален в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Вилла 7 спален в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни в Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Коттедж 4 спальни в Романос, Греция
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
€ 1,400,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
€ 265,000
Асини, Особняк Продажа, 75 кв.м., Статус объекта: Отличное, Этаж: Цокольный, 2 Уровни, 2 Спа…
Вилла 9 спален в Портохелион, Греция
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спален в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 1 спальня в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Квартира 3 спальни в kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 195,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Таунхаус 4 спальни в kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Вилла 3 спальни в Petrothalassa Ermionis, Греция
Вилла 3 спальни
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
Вилла 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 3 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 1 спальня в Pisia, Греция
Вилла 1 спальня
Pisia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Вилла 4 спальни в kato karbeli, Греция
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 4 спальни в Petrothalassa, Греция
Вилла 4 спальни
Petrothalassa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1.000 кв.м на полуострове Пелопоннес,Порто Хели. Первый у…
Вилла 6 спален в kallithea, Греция
Вилла 6 спален
kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
Вилла 7 спален в agios aimilianos, Греция
Вилла 7 спален
agios aimilianos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни в sykia, Греция
Вилла 4 спальни
sykia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 2 спальни в xeropegado, Греция
Таунхаус 2 спальни
xeropegado, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Вилла 5 спален в dorouphi, Греция
Вилла 5 спален
dorouphi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,285,000
Продается восхитительная вилла, расположенная в одной из активно развивающихся областей Герм…
Вилла 1 комната в Портохелион, Греция
Вилла 1 комната
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
Вилла 6 спален в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни в dorouphi, Греция
Вилла 4 спальни
dorouphi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Квартира 3 спальни в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 350,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Вилла 4 спальни в Перахора, Греция
Вилла 4 спальни
Перахора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 890,000
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 спальных …
Квартира 1 спальня в Laliotis, Греция
Квартира 1 спальня
Laliotis, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 146,000
Предлагается на продажу Ksilokastro apartmentsквартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелопо…
Квартира 2 спальни в Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 156,900
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Таунхаус 5 спален в Paralia, Греция
Таунхаус 5 спален
Paralia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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