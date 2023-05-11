Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Студии

Квартиры-студии с видом на горы в периферия Пелопоннес, Греция

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 5 спален в Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 355,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
Квартира 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 180,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Вилла 5 спален в Кокинон-Хорион, Греция
Вилла 5 спален
Кокинон-Хорион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 кла…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 627,942
Код недвижимости: 4-1001 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 650.000 . Это 170 кв. В…
Квартира 4 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
€ 869,931
Код недвижимости: HPS3799 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Каламарии Карампурнаки для € 867.109 . Это …
Коттедж 4 спальни в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 3,186,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
Вилла 4 спальни в Греция, Греция
Вилла 4 спальни
Греция, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
€ 850,000
Эта красивая одноэтажная вилла с 4 спальнями на продажу расположена всего в нескольких минут…
Квартира 1 спальня в oikismos ampelakia, Греция
Квартира 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 95,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Коттедж 1 комната в Vrouchas, Греция
Коттедж 1 комната
Vrouchas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 34,500
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 22 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Вилла 5 спален в Adele, Греция
Вилла 5 спален
Adele, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Коттедж 1 комната в Кастро, Греция
Коттедж 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 300 кв.м на о-ве Тасос. Первый этаж (100 кв.м) сост…
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти