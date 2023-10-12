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Квартиры-студии в периферия Пелопоннес, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 комната с bright, с View Sea, с Door Simple в Municipality of Nafplio, Греция
Студия 1 комната с bright, с View Sea, с Door Simple
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Код недвижимости: 1662 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, студия общей площадью 27 кв.м, на 1-м поднятом…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

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