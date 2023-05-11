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Жильё с видом на море в периферия Пелопоннес, Греция

Municipal Unit of Xylokastro
19
Municipality of Sikyona
16
Municipality of West Mani
11
Municipal Unit of Sikyona
11
Municipal Unit of Ermioni
10
Municipality of Trifylia
9
Municipality of Pylos and Nestoras
8
Municipal Unit of Solygeia
8
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210 объектов найдено
Вилла 1 комната в Кинета, Греция
Вилла 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Квартира 1 комната в Gefyra, Греция
Квартира 1 комната
Gefyra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 980,000
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
Таунхаус 5 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
Коттедж 5 комнат в geliniatika, Греция
Коттедж 5 комнат
geliniatika, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
Коттедж 5 комнат в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Квартира 3 комнаты в bochaiko, Греция
Квартира 3 комнаты
bochaiko, Греция
Комнаты 3
Этаж 1/1
€ 100,000
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
Квартира 3 комнаты в Кинета, Греция
Квартира 3 комнаты
Кинета, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
Коттедж 8 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
Коттедж 5 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 2 спальни в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 5 спален в mertikaiika, Греция
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Квартира 1 комната в Лутракион, Греция
Квартира 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 70,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 5 спален в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Таунхаус 3 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Квартира 2 спальни в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 205,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Коттедж 3 спальни в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Коттедж 5 спален в Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Вилла 7 спален в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни в dorouphi, Греция
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Вилла 4 спальни в Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
€ 265,000
Асини, Особняк Продажа, 75 кв.м., Статус объекта: Отличное, Этаж: Цокольный, 2 Уровни, 2 Спа…
Вилла 9 спален в Портохелион, Греция
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спален в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Вилла 1 спальня в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Вилла 4 спальни в Kefalas, Греция
Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален в kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Таунхаус 1 комната в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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