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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Жильё с видом на горы в периферия Пелопоннес, Греция
Municipal Unit of Xylokastro
19
Municipality of Sikyona
16
Municipality of West Mani
11
Municipal Unit of Sikyona
11
Municipal Unit of Ermioni
10
Municipality of Trifylia
9
Municipality of Pylos and Nestoras
8
Municipal Unit of Solygeia
8
Municipality of Argos and Mykines
7
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
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Municipal Unit of Evrostina
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167 объектов найдено
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Вилла 1 комната
Кинета, Греция
1
1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
5
1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
Таунхаус 4 комнаты
Лутра Ореас Еленис, Греция
4
1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уров…
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
5
1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 6 комнат
Ermioni, Греция
6
1
€ 350,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
8
1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
4
2
1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
6
1
1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8
3
1
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
4
2
1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
2
1
3/1
€ 205,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
4
2
1
€ 275,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
3
1
1/1
€ 180,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
7
4
1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
10
7
1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
4
1
1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6
4
1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Коттедж 1 комната
kalogonia, Греция
1
1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
12
7
1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
11
5
1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
2
1
1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
5
3
1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
8
4
1
€ 900,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
1
1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальни
Alepochori, Греция
4
1
3
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
6
2
1
€ 375,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2
1
1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Таунхаус 5 комнат
Кинета, Греция
5
3
€ 190,000
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
Таунхаус 3 спальни
Кинета, Греция
5
1
1
€ 275,000
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Вилла 1 спальня
Pisia, Греция
2
1
1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
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