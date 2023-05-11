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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Дома
Дома с видом на море в периферия Пелопоннес, Греция
Municipal Unit of Assos - Lechaio
16
Municipality of Velo and Vocha
15
Municipal Unit of Velos
14
Municipality of Sikyona
11
Municipality of West Mani
11
Municipal Unit of Xylokastro
11
Municipality of Nafplio
10
Municipal Unit of Ermioni
10
Municipal Unit of Sikyona
8
Municipal Unit of Solygeia
8
Municipality of Pylos and Nestoras
7
Municipality of Argos and Mykines
6
Municipal Unit of Evrostina
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Municipal Unit of Saronikos
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168 объектов найдено
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Вилла 1 комната
Кинета, Греция
1
1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
5
1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
Коттедж 5 комнат
geliniatika, Греция
5
1
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
5
1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
8
1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
8
4
1
€ 780,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
4
2
1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 5 спален
mertikaiika, Греция
6
1
1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
4
1
1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8
3
1
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
4
2
1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
4
2
1
€ 275,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
7
4
1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
10
7
1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
4
1
1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6
4
1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
5
3
1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Municipality of Nafplio, Греция
3
2
75 м²
1
€ 265,000
Асини, Особняк Продажа, 75 кв.м., Статус объекта: Отличное, Этаж: Цокольный, 2 Уровни, 2 Спа…
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
12
7
1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
11
5
1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
2
1
1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
5
3
1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
8
4
1
€ 900,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
1
1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальни
Alepochori, Греция
4
1
3
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
6
2
1
€ 375,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Таунхаус 5 комнат
Кинета, Греция
5
3
€ 190,000
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
Таунхаус 3 спальни
Кинета, Греция
5
1
1
€ 275,000
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 1 комната
Лутракион, Греция
1
1
€ 165,000
Продаются 3 коттеджа, находящиеся в стадии строительства, в городе Лутраки. Дома расположены…
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