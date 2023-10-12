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Дома в периферия Пелопоннес, Греция

Коринф
30
Municipality of Xylokastro and Evrostina
22
Municipal Unit of Kranidi
19
Municipality of Velo and Vocha
18
Лутракион
18
Municipality of Sikyona
14
Municipal Unit of Velos
11
Municipality of Trifylia
10
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231 объект найдено
Коттедж 2 спальни рядом с метро, с AirConditioning, с Airy в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни рядом с метро, с AirConditioning, с Airy
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 100 Sq.m., 2 Bedr…
€150,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в смеющийся, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
€340,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ermioni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
Дом 2 комнаты с камином, с кладовой, с A C в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 комнаты с камином, с кладовой, с A C
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Property Code: 11910 - House FOR SALE in Loutraki-Perachora Kavos for €127.000 . This 98 sq.…
Цена по запросу
Дом 3 комнаты с bright, с Closet Built-in, с Floors Tiles в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты с bright, с Closet Built-in, с Floors Tiles
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Код недвижимости: 601780 - Дом на продажу в Xilokastro Melissi для € 270.000. Это 127 кв. До…
Цена по запросу
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€210,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€127,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€380,000
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
€120,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€250,000
Дом 2 спальни в Кардамили, Греция
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Агиос Николаос, 120 квадратных метров.& Sigma; & epsilo…
€350,000
Дом 5 спален в Итилон, Греция
Дом 5 спален
Итилон, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Built in 2007, this beautiful home is located in an idyllic setting above the seaside villag…
€800,000

Типы недвижимости в периферия Пелопоннес

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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