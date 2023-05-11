Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Corinth
26
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
26
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Velo and Vocha
11
Коринф
11
Municipal Unit of Assos - Lechaio
10
Municipal Unit of Velos
10
Лутракион
9
Показать больше
Коттедж В архив
Очистить
4 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Романос, Греция
Коттедж 5 спален
Романос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 494 м²
€ 1,300,000
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
Коттедж 4 спальни в Романос, Греция
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
€ 1,400,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
Коттедж 5 спален в Кинета, Греция
Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
Коттедж 5 спален в Корфос, Греция
Коттедж 5 спален
Корфос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти