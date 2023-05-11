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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Коттеджи
Коттеджи с бассейном в периферия Пелопоннес, Греция
Municipality of Corinth
26
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
26
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Velo and Vocha
11
Коринф
11
Municipal Unit of Assos - Lechaio
10
Municipal Unit of Velos
10
Лутракион
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Коттедж 5 спален
Романос, Греция
5
2
494 м²
€ 1,300,000
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
4
3
310 м²
€ 1,400,000
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
8
3
1
€ 580,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
Коттедж 5 спален
Корфос, Греция
8
3
1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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