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Коттеджи с видом на море в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Corinth
26
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
26
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Velo and Vocha
11
Коринф
11
Municipal Unit of Assos - Lechaio
10
Municipal Unit of Velos
10
Лутракион
9
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62 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в geliniatika, Греция
Коттедж 5 комнат
geliniatika, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
Коттедж 5 комнат в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 8 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
Коттедж 5 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 2 спальни в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Коттедж 5 спален в Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Коттедж 3 спальни в dorouphi, Греция
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 5 спален в kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 4 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Коттедж 1 комната в Лутракион, Греция
Коттедж 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Продаются 3 коттеджа, находящиеся в стадии строительства, в городе Лутраки. Дома расположены…
Коттедж 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Коттедж 3 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
Коттедж 3 спальни в lakkes, Греция
Коттедж 3 спальни
lakkes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
Коттедж 4 спальни в agios aimilianos, Греция
Коттедж 4 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
Коттедж 3 спальни в nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 3 спальни в Kato Doliana, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Doliana, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 2 спальни в kamari, Греция
Коттедж 2 спальни
kamari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 3 спальни в Lecheo, Греция
Коттедж 3 спальни
Lecheo, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 5 спален в Petrothalassa Ermionis, Греция
Коттедж 5 спален
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
Коттедж 4 спальни в sykia, Греция
Коттедж 4 спальни
sykia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 3 спальни в Agia Sotira, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Sotira, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…
Коттедж 3 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальни в Porto Germeno, Греция
Коттедж 2 спальни
Porto Germeno, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 2 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 2 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 158 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Коттедж 1 комната в Agia Sotira, Греция
Коттедж 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
Коттедж 5 спален в Kato Assos, Греция
Коттедж 5 спален
Kato Assos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 4 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Коттедж 4 спальни в nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 4 спальни в nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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