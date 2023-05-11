Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Коттеджи

Коттеджи с видом на горы в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Corinth
26
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
26
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Velo and Vocha
11
Коринф
11
Municipal Unit of Assos - Lechaio
10
Municipal Unit of Velos
10
Лутракион
9
Показать больше
Коттедж В архив
Очистить
49 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 6 комнат в Ermioni, Греция
Коттедж 6 комнат
Ermioni, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 8 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
Коттедж 2 спальни в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Коттедж 5 спален в Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Коттедж 3 спальни в dorouphi, Греция
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 1 комната в kalogonia, Греция
Коттедж 1 комната
kalogonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 5 спален в kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 4 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Коттедж 3 спальни в Kato Doliana, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Doliana, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 6 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 3 спальни в Agia Sotira, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Sotira, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…
Коттедж 3 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 2 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 158 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Коттедж 1 комната в Agia Sotira, Греция
Коттедж 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
Коттедж 4 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Коттедж 1 спальня в kallithea, Греция
Коттедж 1 спальня
kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 107,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 51 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из одной спальной ко…
Коттедж 4 спальни в Pisia, Греция
Коттедж 4 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из 4 спальных комна…
Коттедж 4 спальни в nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 2 спальни в nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Коттедж 4 спальни в Agii Anargyri, Греция
Коттедж 4 спальни
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
Коттедж 12 спален в nerantza, Греция
Коттедж 12 спален
nerantza, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 4 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 4 спальни
Kato Assos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 4 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Laliotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 3 спальни в Кирас Вриси, Греция
Коттедж 3 спальни
Кирас Вриси, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 495,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 5 спален в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Коттедж 2 спальни в belina, Греция
Коттедж 2 спальни
belina, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 4 спальни в Перахора, Греция
Коттедж 4 спальни
Перахора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти