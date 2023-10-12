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Коттеджи в периферия Пелопоннес, Греция
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
24
Municipality of Corinth
22
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
21
Коринф
13
Municipality of Velo and Vocha
12
Municipality of Xylokastro and Evrostina
9
Municipal Unit of Velos
8
Municipality of Ermionida
7
Municipality of Trifylia
6
Лутракион
6
Municipal Unit of Assos - Lechaio
5
Municipal Unit of Xylokastro
5
Municipality of Sikyona
4
Municipal Unit of Kranidi
4
Municipal Unit of Sikyona
4
Municipal Unit of Solygeia
4
Municipality of Nafplio
3
Municipal Unit of Evrostina
3
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95 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни рядом с метро, с AirConditioning, с Airy
Municipality of Corinth, Греция
2
1
100 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 100 Sq.m., 2 Bedr…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
7
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
4
3
145 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
6
2
140 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
3
304 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
4
2
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
4
2
259 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Petrothalassa, Греция
5
125 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
3
2
227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ermioni, Греция
6
2
215 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
3
1
125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
8
4
350 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
4
2
134 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Alepochori, Греция
2
1
75 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€127,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой
Асос, Греция
3
2
135 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
4
1
127 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
3
2
160 м²
Ancient Korinth, detached house 160sq.m. on a plot of 1000sq.m. with a large garden, in a ve…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Романос, Греция
5
2
494 м²
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
€1,30 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с джакузи, элитную
Романос, Греция
2
140 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 Bedrooms, 2…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином
Романос, Греция
3
2
147 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Golf 147 Sq.m., 3 Bedrooms, 1…
€495,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning
Асос, Греция
2
1
106 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Korinthia: Assos-Lechaio 106 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3
1
201 м²
Agioi Theodoroi Korinthias settlement Katsimidi holiday house of 201sq.m. with a unique pano…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
4
2
201 м²
Agioi Theodori Katsimidi community: country house of 201sq.m. with a unique panoramic view o…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
7
4
160 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Douroufi, Греция
4
1
70 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
сал, Греция
1
240 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Романос, Греция
4
3
310 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
Врахатион, Греция
3
1
210 м²
Vrachati near Korinth detached house of 210sq.m, partially furnished on a plot of 500sq.m. e…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Асос, Греция
4
1
179 м²
For Sale -- Residential -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
€270,000
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