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Квартиры с бассейном в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
28
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Xylokastro and Evrostina
19
Лутракион
14
Municipality of Corinth
9
Municipality of Velo and Vocha
8
Municipal Unit of Xylokastro
8
Municipality of Sikyona
5
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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 195,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальни в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 350,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 1 спальня в Laliotis, Греция
Квартира 1 спальня
Laliotis, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 146,000
Предлагается на продажу Ksilokastro apartmentsквартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелопо…
Квартира 2 спальни в Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 156,900
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальни в sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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