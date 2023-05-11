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Квартиры с видом на море в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
28
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Xylokastro and Evrostina
19
Лутракион
14
Municipality of Corinth
9
Municipality of Velo and Vocha
8
Municipal Unit of Xylokastro
8
Municipality of Sikyona
5
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42 объекта найдено
Квартира 1 комната в Gefyra, Греция
Квартира 1 комната
Gefyra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 980,000
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
Квартира 3 комнаты в bochaiko, Греция
Квартира 3 комнаты
bochaiko, Греция
Комнаты 3
Этаж 1/1
€ 100,000
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
Квартира 3 комнаты в Кинета, Греция
Квартира 3 комнаты
Кинета, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
Квартира 1 комната в Лутракион, Греция
Квартира 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 70,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальни в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 205,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальни в kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 195,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 1 спальня в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 1 спальня в Astros Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Astros Beach, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 120,000
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 1 спальня в Рахес, Греция
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 94,000
Продается квартира площадью 57 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 110,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 3 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 3 спальни
Kato Assos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 137,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в Pisia, Греция
Квартира 2 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 50,000
Продается квартира площадью 36 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 3 спальни в nerantza, Греция
Квартира 3 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 210,000
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
Квартира 3 спальни в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 350,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 2 спальни в Laliotis, Греция
Квартира 2 спальни
Laliotis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 2 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 86,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальни в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 215,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 1 комната в kallithea, Греция
Квартира 1 комната
kallithea, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 56,000
Продается квартира площадью 32 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 2 спальни в Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 спальни
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 128,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 спальни
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 160,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 1 спальня в Laliotis, Греция
Квартира 1 спальня
Laliotis, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 146,000
Предлагается на продажу Ksilokastro apartmentsквартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелопо…
Квартира 2 спальни в Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 156,900
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 150,000
Продается квартира площадью 71 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 110,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 150,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальни в Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 138,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 7 спален в kamari, Греция
Квартира 7 спален
kamari, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 315,000
Продается квартира площадью 255 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
Квартира 2 спальни в mertikaiika, Греция
Квартира 2 спальни
mertikaiika, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/1
€ 120,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шестом…
Квартира 3 спальни в Kariotika, Греция
Квартира 3 спальни
Kariotika, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/1
€ 160,000
Продается квартира площадью 105 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шесто…
Квартира 3 спальни в Lykoporia, Греция
Квартира 3 спальни
Lykoporia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 140,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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