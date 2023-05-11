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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Квартиры
Квартиры с видом на горы в периферия Пелопоннес, Греция
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
28
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Xylokastro and Evrostina
19
Лутракион
14
Municipality of Corinth
9
Municipality of Velo and Vocha
8
Municipal Unit of Xylokastro
8
Municipality of Sikyona
5
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
5
Municipal Unit of Assos - Lechaio
5
Municipality of Nafplio
4
Municipality of Trifylia
4
Municipal Unit of Velos
4
Municipality of Ermionida
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3
Municipal Unit of Nafplio
3
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40 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
2
1
3/1
€ 205,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
3
1
1/1
€ 180,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2
1
1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальни
nerantza, Греция
4
2
1/1
€ 210,000
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
4
2
1/1
€ 350,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 2 спальни
Laliotis, Греция
3
1
1
€ 110,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3
2
1
€ 86,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
4
1
3/1
€ 215,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
nerantza, Греция
3
1
1/1
€ 117,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни
Айи-Теодори, Греция
3
1
1/1
€ 128,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни
Айи-Теодори, Греция
3
1
1/1
€ 160,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 1 спальня
Laliotis, Греция
2
1
1
€ 146,000
Предлагается на продажу Ksilokastro apartmentsквартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелопо…
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3
1
2/1
€ 156,900
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3
1
1/1
€ 150,000
Продается квартира площадью 71 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3
1
1/1
€ 110,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
3
1
4/1
€ 150,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 3 спальни
sykia, Греция
4
1
2/1
€ 120,000
Продается квартира площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3
1
1
€ 138,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 1 комната
sykia, Греция
1
1
4/1
€ 47,000
Продается квартира площадью 35 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3
1
1
€ 105,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 7 спален
kamari, Греция
10
3
1
€ 315,000
Продается квартира площадью 255 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
Квартира 2 спальни
mertikaiika, Греция
3
1
5/1
€ 120,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шестом…
Квартира 3 спальни
Kariotika, Греция
4
1
5/1
€ 160,000
Продается квартира площадью 105 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шесто…
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2
1
5/1
€ 80,000
Продается квартира площадью 44 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2
1
1/1
€ 118,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальни
Lykoporia, Греция
4
1
1/1
€ 140,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни
Aria, Греция
4
2
1/1
€ 170,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни
merkobouni, Греция
3
1
1
€ 100,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
4
1
3/1
€ 185,000
Продается квартира площадью 140 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
3
1
4/1
€ 85,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
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Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция
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