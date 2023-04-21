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Виллы в периферийная единица Пелла, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Samari, Греция
Вилла 7 комнат
Samari, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 525,000
Предлагаем Вашему вниманию комфортную виллу в одном из крупных городов, который расположен н…
Вилла 6 спален в Nea Agathoupoli, Греция
Вилла 6 спален
Nea Agathoupoli, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 4 спальни в Метони, Греция
Вилла 4 спальни
Метони, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 299,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 4 спальни в Арависос, Греция
Вилла 4 спальни
Арависос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пелла, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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