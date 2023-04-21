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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Пелла, Греция

demos pellas
30
Яница
30
demos edessas
7
Эдеса
7
Эйинион
3
Kolindros
1
Александрия
1
Поликастрон
1
Коттедж В архив
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15 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Alonia, Греция
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Sfendami, Греция
Коттедж 4 спальни
Sfendami, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Метони, Греция
Коттедж 3 спальни
Метони, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 3 спальни в Alonia, Греция
Коттедж 3 спальни
Alonia, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 60,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Эйинион, Греция
Коттедж 4 спальни
Эйинион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Sfendami, Греция
Коттедж 3 спальни
Sfendami, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Sfendami, Греция
Коттедж 2 спальни
Sfendami, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 79,900
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Эйинион, Греция
Коттедж 3 спальни
Эйинион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Коттедж 3 спальни в Platanos, Греция
Коттедж 3 спальни
Platanos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 6 спален в Эйинион, Греция
Коттедж 6 спален
Эйинион, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 спальня в Alonia, Греция
Коттедж 1 спальня
Alonia, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
Коттедж 4 спальни в Метони, Греция
Коттедж 4 спальни
Метони, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 235 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Метони, Греция
Коттедж 3 спальни
Метони, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спален в Метони, Греция
Коттедж 6 спален
Метони, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 340,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни в Kolindros, Греция
Коттедж 3 спальни
Kolindros, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пелла, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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