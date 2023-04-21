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Квартиры в периферийная единица Пелла, Греция

demos edessas
2
demos pellas
2
Эдеса
2
Яница
2
Скидра
1
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Лутраки, Греция
Квартира 3 комнаты
Лутраки, Греция
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в регионе Каймактсалан. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 2 спальни в Nea Zoi, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Zoi, Греция
1 ванных комнат 67 м²
€ 120,000
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Peristeri - 67 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
Квартира 2 комнаты в Agios Athanasios, Греция
Квартира 2 комнаты
Agios Athanasios, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 34,000
Продаются квартиры в комплексе в живописной горной деревушке недалеко от популярного горнолы…
Квартира 2 спальни в Alonia, Греция
Квартира 2 спальни
Alonia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 82,000
Продается квартира площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальни в demos pellas, Греция
Квартира 2 спальни
demos pellas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …

Параметры недвижимости в периферийная единица Пелла, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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