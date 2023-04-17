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Купить таунхаус с видом на горы в Pefka, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Pefka, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefka, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
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