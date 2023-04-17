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Купить квартиру в Pefka, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Pefka, Греция
Квартира 2 спальни
Pefka, Греция
1 ванных комнат 87 м²
€ 235,000
Property Code: HPS2532 - Maisonette FOR SALE in Chortiatis Filiro for €235.000 . This 87 sq.…
Квартира 2 спальнив Pefka, Греция
Квартира 2 спальни
Pefka, Греция
1 ванных комнат 68 м²
€ 155,000
Property Code: HPS2533 - Apartment FOR SALE in Chortiatis Filiro for €155.000 . This 68 sq. …
Квартира 6 спаленв Pefka, Греция
Квартира 6 спален
Pefka, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
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