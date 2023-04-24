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Таунхаусы с видом на горы в Pefka Municipal Unit, Греция

Pefka
4
Таунхаус В архив
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продаются два таунхауса в пригороде Салоники, площадью 80 кв.метров каждый. Таунхаусы распол…
Таунхаус 3 спальни в Pefka, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefka, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…

Параметры недвижимости в Pefka Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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