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Коттеджи в Pefka Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продаётся земельный участок, площадью 1100 кв.м, на котором имеется готовый фундамент под ко…
Коттедж 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…

Параметры недвижимости в Pefka Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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