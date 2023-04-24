Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Neapoli-Sykies
  6. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Pefka Municipal Unit, Греция

Pefka
3
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 6 спален в Pefka, Греция
Квартира 6 спален
Pefka, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…

Параметры недвижимости в Pefka Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти