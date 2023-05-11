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Таунхаусы в Pavlos Melas Municipality, Греция

Municipal unit of Efkarpia
5
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6 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 265,000
Таунхаус 2 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 255,000
Таунхаус 5 комнат в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 145,000
Таунхаус 6 спален в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 250,000
Таунхаус 6 спален в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 350,000
Таунхаус 4 спальни в Municipal unot of Polichni, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 300,000

Параметры недвижимости в Pavlos Melas Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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