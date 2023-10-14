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Жильё с бассейном в Pavlos Melas Municipality, Греция

Municipal unit of Efkarpia
21
Municipal unit of Stavroupoli
16
Municipal unot of Polichni
15
1 объект найдено
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 5
Площадь 195 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 4 WC Площадь: 195 m2, 3 Уровн…
€367,000

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Параметры недвижимости в Pavlos Melas Municipality, Греция

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