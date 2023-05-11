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Жильё с видом на горы в Pavlos Melas Municipality, Греция

Municipal unit of Efkarpia
25
Municipal unit of Stavroupoli
18
Municipal unot of Polichni
16
1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Municipal unot of Polichni, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 300,000

Параметры недвижимости в Pavlos Melas Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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