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Дома с видом на горы в Pavlos Melas Municipality, Греция

Municipal unit of Efkarpia
11
Municipal unot of Polichni
4
Municipal unit of Stavroupoli
3
3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 113 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€265,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 5
Площадь 195 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 4 WC Площадь: 195 m2, 3 Уровн…
€367,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€300,000

Типы недвижимости в Pavlos Melas Municipality

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Pavlos Melas Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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