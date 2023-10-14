Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Pavlos Melas Municipality
  5. Коттеджи

Коттеджи с видом на горы в Pavlos Melas Municipality, Греция

Municipal unit of Efkarpia
4
Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Македонии и Фракии, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Македонии и Фракии, Греция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Продается квартира площадью 62 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
€130,287
Квартира 3 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Код недвижимости: HPS3478 - Квартира на продажу в Каламарии Агиос Иоаннис для € 470.000 . Эт…
€470,000
Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Крит, Греция
Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Крит, Греция
Площадь 131 м²
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€220,486
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€697,080
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Loukerata, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Loukerata, Греция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
€84,737
Дом 3 спальни с парковкой в Греция, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 194 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 194 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€527,790
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€99,690
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 7/7
Продается квартира площадью 102 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€884,516
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€318,665
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продаются два таунхауса в пригороде Салоники, площадью 80 кв.метров каждый. Таунхаусы распол…
€179,443
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состо…
€328,978
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Паралия Авлида, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Паралия Авлида, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€1,20 млн

Параметры недвижимости в Pavlos Melas Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти