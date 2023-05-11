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Квартиры с видом на море в Pavlos Melas Municipality, Греция

Municipal unit of Efkarpia
16
Municipal unit of Stavroupoli
16
Municipal unot of Polichni
13
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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 235,000
Квартира 2 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/1
€ 85,000
Квартира 2 спальни в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 8/1
€ 780,000

Параметры недвижимости в Pavlos Melas Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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