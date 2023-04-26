Вилла 6 спален Агиа Марина, Греция 10 Количество комнат 5 ванных комнат 320 м² Количество этажей 3

€ 1,684,904

Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Агиа Марина продается. Эгина - остров всего в час…