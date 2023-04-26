Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в периферийная единица Парос, Греция

demos antiparou
1
Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в demos antiparou, Греция
Таунхаус 3 спальни
demos antiparou, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 530,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…

Параметры недвижимости в периферийная единица Парос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти