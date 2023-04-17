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Купить недвижимость с бассейном в периферийная единица Парос, Греция

demos parou
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Парикия
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2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Парикия, Греция
Вилла 3 спальни
Парикия, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 563 кв.м в регионе Киклады. Вилла состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спаленв Dryos, Греция
Вилла 5 спален
Dryos, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 2 с…

Параметры недвижимости в периферийная единица Парос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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