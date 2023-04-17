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Купить дом с видом на горы в периферийная единица Парос, Греция

demos parou
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Парикия
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2 объекта найдено
Дом 2 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
75 м²
€ 395,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 2 спальнив Pounta, Греция
Коттедж 2 спальни
Pounta, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной…

Параметры недвижимости в периферийная единица Парос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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