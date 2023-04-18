Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. demos parou
  6. Парикия
  7. Виллы

Купить вилла в Парикия, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Парикия, Греция
Вилла 3 спальни
Парикия, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 563 кв.м в регионе Киклады. Вилла состоит из 3 спальных к…
Realting.com
Перейти