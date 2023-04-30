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Виллы в paralia gerakine, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Полийирос, Греция
Вилла 5 спален
Полийирос, Греция
3 ванных комнат 450 м²
€ 1,200,000
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for €1.200.000. This 450 sq. m…
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