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Таунхаусы в paralia gerakine, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 4 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Полийирос, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
Таунхаус 5 спален в Полийирос, Греция
Таунхаус 5 спален
Полийирос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
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