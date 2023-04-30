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Коттеджи с видом на горы в paralia gerakine, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Полийирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 7 спален в Полийирос, Греция
Коттедж 7 спален
Полийирос, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
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