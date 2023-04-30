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Квартиры в paralia gerakine, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
1 ванных комнат 62 м²
€ 150,000
The apartment is located at Gerakini village only 150 meters from the nice sandy beach. The …
Квартира 2 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 130,000
Код недвижимости: HPS173 - Квартира на продажу в Полигирос Геракини для € 115.000 . Это 90 к…
Квартира 3 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
1 ванных комнат 86 м² 1/3 Этаж
€ 150,000
Квартира расположена в деревне Геракини всего в 150 метрах от прекрасного песчаного пляжа. К…
Квартира 1 спальня в Полийирос, Греция
Квартира 1 спальня
Полийирос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 67,000
Продается квартира площадью 43 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается дуплекс площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
Квартира 3 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается дуплекс площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
Квартира 2 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 4 комнаты в Полийирос, Греция
Квартира 4 комнаты
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 86 м² 2 Этаж
€ 150,000
For sale an apartment of 86 m² in Skala Gerakinis
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