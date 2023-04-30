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Жильё в paralia gerakine, Греция

20 объектов найдено
Дом 5 спален в Полийирос, Греция
Дом 5 спален
Полийирос, Греция
5 Количество комнат 450 м² -1 Этаж
€ 1,200,000
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 450 m2, 2 Уров…
Квартира 2 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
1 ванных комнат 62 м²
€ 150,000
The apartment is located at Gerakini village only 150 meters from the nice sandy beach. The …
Вилла 5 спален в Полийирос, Греция
Вилла 5 спален
Полийирос, Греция
3 ванных комнат 450 м²
€ 1,200,000
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for €1.200.000. This 450 sq. m…
Квартира 2 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 130,000
Код недвижимости: HPS173 - Квартира на продажу в Полигирос Геракини для € 115.000 . Это 90 к…
Таунхаус 3 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Дом 3 спальни в Полийирос, Греция
Дом 3 спальни
Полийирос, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 370,000
Отель Maisonetta с фантастическим видом на море расположен напротив пляжа в живописном район…
Квартира 3 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
1 ванных комнат 86 м² 1/3 Этаж
€ 150,000
Квартира расположена в деревне Геракини всего в 150 метрах от прекрасного песчаного пляжа. К…
Коттедж 3 спальни в Полийирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Таунхаус 4 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Полийирос, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
Таунхаус 5 спален в Полийирос, Греция
Таунхаус 5 спален
Полийирос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Коттедж 7 спален в Полийирос, Греция
Коттедж 7 спален
Полийирос, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Квартира 1 спальня в Полийирос, Греция
Квартира 1 спальня
Полийирос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 67,000
Продается квартира площадью 43 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается дуплекс площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
Квартира 3 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается дуплекс площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
Таунхаус 2 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Квартира 2 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Коттедж 4 спальни в Полийирос, Греция
Коттедж 4 спальни
Полийирос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Квартира 4 комнаты в Полийирос, Греция
Квартира 4 комнаты
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 86 м² 2 Этаж
€ 150,000
For sale an apartment of 86 m² in Skala Gerakinis
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