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Таунхаусы с видом на море в Panorama Municipal Unit, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€ 620,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 500,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 360,000
Таунхаус 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 440,000

Параметры недвижимости в Panorama Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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