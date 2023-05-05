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Коттеджи с бассейном в Panorama Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,200,000

Параметры недвижимости в Panorama Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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